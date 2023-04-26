Мир 26 апреля 2023, 14:03 Кремль получил письмо Гутерриша по зерновой сделке Песков: письмо генсека ООН Гутерриша по зерновой сделке рассматривают в Кремле Pxhere

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Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке передали в Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается», — отметил представитель Кремля.

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Гутерриш изложил в письме идеи, касающиеся выполнения зерновой сделки. Генсек ООН адресовал обращение президенту России Владимиру Путину и передал его главе МИД страны Сергею Лаврову. Аналогичные письма Гутерриш направил в Турцию и на Украину.

Документы по поставкам продовольствия и удобрений на международный рынок подписали в Стамбуле летом 2022 года. Стороны утвердили механизм вывоза зерна из черноморских портов, контролируемых Украиной.

Еще одна часть договоренностей должна была обеспечить поставки российского продовольствия на мировые рынки. Российские власти не раз указывали, что эта часть сделки не выполняется.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее призвал расторгнуть зерновую сделку. По его словам, Украина использует гуманитарный коридор в Черном море для атак на полуостров.