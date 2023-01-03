03 января 2023, 22:52
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана 4 января
Пресс-секретарь Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры 4 января
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в среду, 4 января. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее стало известно о планах Эрдогана созвониться в среду с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
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«Разговор запланирован», — ответил Песков на вопрос, есть ли в планах Путина переговорить с Эрдоганом.
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Вопрос урегулирования кризиса на Украине станет главной темой телефонных переговоров президента Турции с российским лидером и главой Украины. Об этом сообщал представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Также он высказывался о сотрудничестве с Россией. По его словам, членство Турции в НАТО и союзнические отношения с США не мешают конструктивной работе страны с российской стороной. Калын назвал приоритетом турецких властей обеспечение на территории страны и за ее пределами мира, стабильности и процветания. В связи с этим руководство Турции старается расширять горизонты внешней политики.
Турция
Россия
Украина
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