Кремль ответил пожелавшей получить российское гражданство экс-советнице Рейгана

Чтобы получить российский паспорт, бывшей советнице Рональда Рейгана Сюзанне Масси нужно пройти определенные бюрократические процедуры. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли в Кремле рассматривать просьбу Масси.

Ранее в эфире телеканала НТВ экс-сотрудница Госдепа Соединенных штатов обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. Она заявила, что посвятила много лет сближению народов двух стран, и хочет продолжать свое дело в России. Масси назвала главу Белого дома Джо Байдена марионеткой, а его администрацию — болотом, и усомнилась, что руководитель Американского государства доживет до конца президентского срока.

90-летняя американка с 1984 по 1988 год была советницей 40-го президента США Рональда Рейгана по отношениям с Советским Союзом.