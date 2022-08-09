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    09 августа 2022, 12:50

    Кремль ответил на призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изолировать Россию невозможно

    Глеб Гладков

    Любые попытки изолировать Россию не имеют перспектив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

    Кремль ответил на призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

    Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что надо не пускать россиян в страны Запада, которые тот произнес в интервью The Washington Post.

    «Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь президента.

    Ранее Дмитрий Песков предостерег производителя турецких беспилотников Bayraktar от строительства завода на Украине. Он сказал, что если проект реализуют, то он сразу же подпадет под демилитаризацию.