Кремль ответил на призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

Любые попытки изолировать Россию не имеют перспектив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что надо не пускать россиян в страны Запада, которые тот произнес в интервью The Washington Post.

«Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков предостерег производителя турецких беспилотников Bayraktar от строительства завода на Украине. Он сказал, что если проект реализуют, то он сразу же подпадет под демилитаризацию.