Кремль высказался о призыве Кадырова к Зеленскому из-за Донбасса

Российская сторона хотела бы, чтобы Владимир Зеленский выполнил обязательства по Минским соглашениям. При этом звонить Владимиру Путину при этом необязательно. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, прокомментировав ситуацию вокруг обращения Рамзана Кадырова к Зеленскому.

Глава Чеченской республики на прошедших выходных написал пост в своем Telegram-канале, который посвятил президенту Украины. В нем речь шла о личном оскорблении и о ситуации вокруг Донбасса.

Зеленский, еще не будучи первым лицом государства, в 2018 году дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем будущий политик рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого вынужден был извиниться. Кадыров попросил политика вновь попросить прощения.

Песков сказал, что «насчет шуток ничего комментировать не будет». Об этом написало РИА «Новости». Тем не менее он высказался на тему Минских соглашений и их выполнения Украиной.

«Что касается гражданской войны — то действительно, то, что происходит на Украине — это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война», — сказал он.

Представитель Кремля отметил что сейчас ситуация напряженная, но сам конфликт находится в «замороженном состоянии».

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к требованию Кадырова к Зеленскому. Глава Чеченской республики посоветовал украинскому президенту позвонить Путину и сказать о завершении войны в ЛНР и ДНР. Представитель Кремля ответил, что «совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу [Путину]». «Главное — прекратить войну», — заключил он.