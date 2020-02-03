Кремль ответил на предложение упомянуть Бога в Конституции

Все предложения по поправкам в Конституцию рассматривает рабочая группа. Это касается и возможного упоминания Бога в документе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение [по упоминанию Бога] будет там обсуждаться», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС. Представитель Кремля добавил, что группа в итоге выскажет общее мнение по всем поправкам.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что патриарх Кирилл призвал молиться о внесении в Конституцию упоминания о Боге. По словам предстоятеля РПЦ, это будет отвечать убеждениям большинства россиян.

«Если в гимне может быть „хранимая Богом родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — заявил Кирилл.

Клирик храма святителя Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья протоиерей Андрей Ткачев рассказал «360», почему поддерживает эту идею.

Президент Владимир Путин в середине января предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Среди них регулярное увеличение пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума.