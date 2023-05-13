13 мая 2023, 22:17
Кремль отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве России в выборы
Песков: Россия не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы
Российские власти категорически не приемлют обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Об этом не может быть и речи», — сказал он.
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По словам представителя Кремля, «заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции». Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа, отметил Песков.
Накануне кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о вмешательстве России в предвыборную кампанию. С его слов, российские пользователи якобы распространяли фейковые видео и пропагандистские посты в социальных сетях.
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал подобные обвинения в адрес России несправедливыми и ложными. Он также отметил, что выборы в Турции всегда проходили дипломатично и прозрачно, поэтому подобные заявления не соответствуют действительности.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что готов оставить пост главы государства, если проиграет выборы.
Турция
Дмитрий Песков
Россия
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