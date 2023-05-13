Мир 13 мая 2023, 22:17 Кремль отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве России в выборы Песков: Россия не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы Pxhere

Читать 360tv в

Российские власти категорически не приемлют обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Об этом не может быть и речи», — сказал он.

Реклама

По словам представителя Кремля, «заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции». Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа, отметил Песков.

Накануне кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о вмешательстве России в предвыборную кампанию. С его слов, российские пользователи якобы распространяли фейковые видео и пропагандистские посты в социальных сетях.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал подобные обвинения в адрес России несправедливыми и ложными. Он также отметил, что выборы в Турции всегда проходили дипломатично и прозрачно, поэтому подобные заявления не соответствуют действительности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что готов оставить пост главы государства, если проиграет выборы.