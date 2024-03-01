Важное 01 марта 2024, 13:00 Кремль оценил заявления шефа Пентагона о конфликте НАТО с Россией Песков назвал безответственными заявления Остина о конфликте НАТО с Россией РИА «Новости»

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Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о вероятном конфликте НАТО и России в случае поражения Украины являются безответственными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все это демонстрирует мировоззрение НАТО, который считает Украину своей собственной территорией, а также ведет к дальнейшей напряженности. Крайне безответственное заявление», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что такие высказывания от руководителя столь крупного ведомства в очередной раз подтвердило правильность проведения специальной операции.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин не исключил, что, если Украина проиграет в противостоянии с Россией, то НАТО вступит в прямой конфликт. В Запорожской области его назвали мясником, который одержим идеей уничтожить весь мир.

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что результатом противостояния НАТО и России станет апокалипсис.