Кремль оценил встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает важным событием встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры состоялись 10 декабря в Вашингтоне.

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«Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Известно, что встреча продлилась 45 минут. Также Сергей Лавров провел разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Подводя итоги переговоров, глава МИД РФ отметил, что Трамп понимает важность и выгоду отношений между Соединенными Штатами и Россией. При этом министр отметил, что не все в США разделяют такое мнение и пытаются «всячески затормозить» нормализацию отношений, вводя новые ограничительные меры. Дональд Трамп также положительно оценил состоявшуюся встречу.

«Только что провел очень хорошие переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими представителями. На встрече были подняты многие темы, такие как торговля, Иран, Северная Корея, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеюсь на продолжение нашего диалога в ближайшем будущем!»