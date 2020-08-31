Кремль оценил ситуацию с протестами в Белоруссии

Белорусские власти при поддержке правоохранительных органов уверенно держат ситуацию в стране под контролем. Им удается избегать провокаций во время продолжающихся митингов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», — сказал он, комментируя ситуацию в Белоруссии. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что пока не может идти и речи об использовании там резерва из российских правоохранителей.

Социально-политическая обстановка в Белоруссии накалилась после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Однако часть общества с этим не согласилась. Люди вышли на улицу. В первые дни протестов произошли столкновения с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Недавно о резерве силовиков из РФ высказалась Светлана Тихановская. Она заявила, что оппозиция этим фактом очень обеспокоена.

Ранее Россия признала легитимность прошедших в Белоруссии выборов. Владимир Путин в конце августа объявил, что Россия подготовила для помощи союзному государству группу своих правоохранителей. Однако поддержка понадобится Белоруссии только в крайнем случае — если в стране начнутся беспорядки с захватом административных зданий.