Мир 19 декабря 2023, 13:29 Кремль оценил результаты эвакуации россиян из сектора Газа Песков: Россия проделала большую работу по эвакуации из сектора Газа РИА «Новости»

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Дипломаты приложили титанические усилия и проделали большую работу, вызволяя россиян из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге оценил итоги кампании, сообщил RT.

«Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы. <…> Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная», — сказал он.

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Журналисты попросили Пескова оценить работу дипломатов. Официальный представитель Кремля заявил, что они контактировали со всеми сторонами, занятыми в кампании по эвакуации, занимались организацией логистических цепочек и достигали сложных договоренностей. Предпринятые усилия дали хороший результат.

Из зоны палестино-израильского конфликта в Россию вывезли больше тысячи человек, почти половина из них — дети. Глава МЧС Александр Куренков объявил о завершении эвакуации.