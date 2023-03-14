Мир 14 марта 2023, 14:15 Кремль отреагировал на заявления Трампа о встрече с Путиным после выборов Песков: вопрос встречи Путина и Трампа не обсуждался РИА «Новости»

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Вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина и экс-лидера США Дональда Трампа не обсуждался, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, инициатив по поводу таких переговоров до выборов в Соединенных Штатах также не поступало, сообщил ТАСС.

«Пока об этом какого-то предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было», — сказал Песков.

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Ранее Дональд Трамп выступил с очередным громким заявлением по поводу ситуации на Украине. По словам политика, если он победит на выборах в 2024 году, то размеры американской помощи украинским властям будут в значительной степени зависеть от итогов встречи с Путиным.

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Помимо этого, Трамп указал, что конфликт на Украине стал национальным стратегическим интересом Европейского континента, но не США. Отдельно он высказался по поводу ограничительной политики против России, указав на неэффективность санкций.