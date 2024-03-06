Важное 06 марта 2024, 12:28 Кремль отреагировал на выдачу ордеров для «ареста» российских военачальников Песков: Россия не признает решения Международного суда по аресту военачальников РИА «Новости»

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Россия не признает решения Международного уголовного суда, который выдал ордена на «арест» российских военачальников. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили «Вести».

«Мы не участники статута, мы не признаем это», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что это не первое решение подобного рода. В МУС идут различные процессы, которые держат в строгом секрете. Поэтому Россия соответствующим образом и относится к таким решениям.

Ранее Песков заявил, что Запад прямо вовлечен в конфликт на Украине. И опубликованный разговор немецких офицеров про Крымский мост является прямым доказательством этого.

Ход спецоперации находится под контролем президента Владимира Путина, уточнил Песков. Главе государства регулярно докладывают о том, что происходит в зоне СВО.