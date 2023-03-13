Мир 13 марта 2023, 14:00 Кремль отреагировал на сообщения западных СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть Песков: Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть РИА «Новости»

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Россия ориентируется прежде всего на свои контакты в экономических вопросах отношений с Индией. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его процитировал ТАСС.

«У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить», — отметил Песков.

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Российские власти, обратил он внимание, в данном случае ориентируются не на данные информационных агентств, а на контакты с контрагентами в Индии.

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Ранее в Bloomberg появилась статья, в которой говорилось о планах индийской стороны соблюдать потолок цен на нефть из России. Сообщалось, что решение приняли в результате «обстоятельных бесед» с членами делегаций США и других стран G7 во время саммита G20 в Нью-Дели. По данным источника, власти уже обратились к банкам и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, согласно которому примкнувшим к этому ограничению запретят поставки. Распоряжение вступило в силу в феврале этого года.

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