Кремль отреагировал на сообщения о переговорах с США по СНВ-3 | 360°

Мир 09 ноября 2022, 13:09 Кремль отреагировал на сообщения о переговорах с США по СНВ-3 Представитель Кремля Песков: контакты с США по СНВ-3 нельзя анонсировать заранее РИА «Новости»

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Возможные переговоры России и США по любым вопросам, включая формат СНВ-3, нельзя анонсировать заранее. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Подобные контакты анонсировать заранее нельзя. Пока что говорить о диалоге с США по продлению СНВ-3 слишком рано», — заявил он.

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Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что в ближайшее время возможны переговоры с Россией в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, готовится встреча представителей двухсторонней комиссии, писал RT.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции работа инспекций в рамках соглашения временно приостановилась.

Российская Федерация и США в 2010 году подписали договор о дальнейшем ограничении и сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Документ предусматривает сокращение для каждой стороны тяжелых бомбардировщиков, баллистических ракет подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет до 700 единиц, ядерных боезарядов — до 1550 единиц.