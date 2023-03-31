Мир 31 марта 2023, 17:47 Кремль отреагировал на слова Лукашенко о договоренностях между военными в зоне СВО Песков переадресовал Минобороны слова Лукашенко о договорах между военными в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции продолжают выполнять поставленные задачи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прокомментировав высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о военных на фронте, его слова привел ТАСС.

«Наверное, об этом лучше спрашивать у Минобороны. Задействованные в спецоперации наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи», — сказал он.

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Ранее Лукашенко в ходе послания парламенту и белорусскому народу заявил, что «люди уже сами договариваются по обе стороны фронта на Украине, так как не знают, за что сражаются», сообщало БелТА.

«Для достижения стоящих перед нашей страной целей военные средства остаются единственными», — добавил Песков.

Лукашенко предлагал установить перемирие на Украине без перемещения техники и воинских подразделений. Также он отметил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению является худшим сценарием из всех.