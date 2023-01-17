Мир 17 января 2023, 14:04 Кремль отреагировал на решение Арестовича уйти в отставку Песков отказался комментировать решение Арестовича уйти в отставку Официальный сайт президента Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение советника офиса президента Украины Алексей Арестовича подать в отставку. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

«Не будем комментировать отставки, увольнения и служебные назначения на Украине. Давайте нашими делами заниматься», — сказал Песков.

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Арестович подал в отставку днем 17 января. О своем решении он сообщил в социальной сети, прикрепив фотографию с написанным заявлением.

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Ранее советник офиса Владимира Зеленского сообщил, что выпущенная ракета попала в жилой дом в Днепропетровске из-за работы украинских сил противовоздушной обороны.

Его высказывание вызвало большую критику на родине, а депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил о сборе подписей за увольнение Арестовича. Парламентарий обратился в СБУ с просьбой проверить, не подпадают ли слова советника под определение государственной измены.

Позже Арестович принес публичные извинения за свою версию о событиях, которую он назвал ошибочной. Он также предупредил, что политические игры в государстве, которое находится в состоянии боевых действий, приведут к его проигрышу.