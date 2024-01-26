Мир 26 января 2024, 15:34 Кремль остался недоволен реакцией Запада на удар ВСУ по Ил-76 Песков: Запада не осудил атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными Пресс-служба Следственного комитета

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Запад не сказал ни слова осуждения относительно удара ВСУ по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Журналисты поинтересовались у него, удовлетворен ли Кремль итогами заседания Совета Безопасности ООН. Песков отметил, что произошедшее требует должной оценки мирового сообщества.

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"Погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали… Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — подчеркнул он.

В пятницу, 26 января, состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации со сбитым российским самолетом с бойцами ВСУ. Представитель РФ Дмитрий Полянский обвинил в ударе боевиков Вооруженных сил Украины и руководство страны.

Ил-76 с украинскими пленными на борту потерпел крушение 24 января. Бойцов ВСУ везли на обмен. Никто не выжил. Сегодня черные ящики самолета привезли на экспертизу в лабораторию специализированного НИИ.