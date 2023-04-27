Мир 27 апреля 2023, 12:49 Кремль отреагировал на проведение переговоров лидера Китая с Зеленским Пресс-секретарь Песков назвал переговоры Си Цзиньпина с Зеленским их суверенным делом РИА «Новости»

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Телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским являются личным делом этих суверенных государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать их, сообщили «Известия».

Песков подтвердил, что в Кремле знают о содержании беседы, ведь это не засекреченная информация. Россия, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, поприветствует все, что поможет завершить конфликт на Украине. Однако результаты переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским он оценивать не стал.

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«Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — ответил Песков.

Переговоры прошли 26 апреля по инициативе украинской стороны. В Китае назвали это признаком того, что киевский режим признал в КНР влиятельного посредника, и анонсировали конкретные решения по урегулированию конфликта.

В Германии возложили на Китай как на члена Совбеза ООН особую ответственность за прекращение боевых действий, но предупредили, что не отступятся от своей позиции по выводу российских войск.