27 апреля 2023, 12:49
Кремль отреагировал на проведение переговоров лидера Китая с Зеленским
Пресс-секретарь Песков назвал переговоры Си Цзиньпина с Зеленским их суверенным делом
Телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским являются личным делом этих суверенных государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать их, сообщили «Известия».
Песков подтвердил, что в Кремле знают о содержании беседы, ведь это не засекреченная информация. Россия, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, поприветствует все, что поможет завершить конфликт на Украине. Однако результаты переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским он оценивать не стал.
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«Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — ответил Песков.
Переговоры прошли 26 апреля по инициативе украинской стороны. В Китае назвали это признаком того, что киевский режим признал в КНР влиятельного посредника, и анонсировали конкретные решения по урегулированию конфликта.
В Германии возложили на Китай как на члена Совбеза ООН особую ответственность за прекращение боевых действий, но предупредили, что не отступятся от своей позиции по выводу российских войск.
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