Мир 11 июня 2023, 19:37 Кремль отреагировал на планы Запада выдавить Россию с рынка атомной энергии Песков: линия по сдерживанию России всегда была константой для США и Великобритании Unsplash

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Для внешней политики США и Великобритании сдерживание России всегда было абсолютной константой, заявил в эфире «России 1» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В настоящее время в поведении этих стран ничего не изменилось.

«Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях таких попыток мы живем уже достаточно долго», — заметил пресс-секретарь президента в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Так Песков прокомментировал сообщения о том, что Соединенные Штаты и Великобритания собираются противодействовать России на рынке атомной энергии.

В минувший четверг, 8 июня, канцелярия британского премьера Риши Сунака распространила так называемую Атлантическую декларацию, которой объявила о заключении нового британо-американского экономического партнерства.

Одной из целей этого союза будет попытка выдавить Россию с мирового рынка атомной энергии.