Мир 05 февраля 2024, 12:43 Кремль отреагировал на идею создания европейского военного союза без США Песков: Кремль наблюдает за дебатами о европейском военном союзе без США РИА «Новости»

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Кремль внимательно следит за дебатами по созданию военного союза в Европе без участия США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на регулярном брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, идея самостоятельного обеспечения безопасности в Евросоюзе обсуждается более 10 лет. Мысль об этом всем не нова, подчеркнул Песков.

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«До сих пор у европейцев ничего не получалось, до сих пор все-таки они сохраняли свои натоориентированные подходы», — указал представитель Кремля.

Дебаты на эту тему в Евросоюзе периодически возникают. Россия просто внимательно за этим наблюдает, резюмировал Песков.

Как напомнили «Известия», премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн призвал создать в Европе военный союз для укрепления собственной безопасности. Он подчеркнул, что ЕС должен быть игроком, а не пешкой на мировой арене. Поэтому политик предложил создать этот оборонительный союз без участия Соединенных Штатов.