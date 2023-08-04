Мир 04 августа 2023, 09:39 Кремль отказался верить Госдепу на слово в вопросе поставок зерна Пресс-секретарь Песков: Россия не поверит США на слово о содействии экспорту зерна РИА «Новости»

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Россия не поверит обещаниям США помочь восстановить экспорт сельскохозяйственной продукции, в случае если она вернется к участию в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом РИА «Новости».

«На слово — нет», — ответил он на вопрос журналиста.

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Президент России Владимир Путин заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна готова вернуться к участию в зерновой сделке, после того как Запад исполнит свои обязательства в части снятия ограничений с поставок отечественной продукции. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспечат экспорт российского продовольствия в случае, если страна вернется к соглашению.

Россия объявила 17 июля, что не согласится в очередной раз продлить черноморские соглашения. Договоренности между ООН, Украиной, Турцией и Россией действовали один год, из украинских портов вывезли более 33 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции на 9,8 миллиарда долларов. Специалисты оценили ущерб киевского режима от приостановки зерновой сделки в 500 миллионов долларов ежемесячно.