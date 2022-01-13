Кремль отказался судить о новом казахстанском министре Умарове по прошлым высказываниям

Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров допускал до избрания «неловкие» высказывания, но судить о нем стоит по тем словам, что он будет говорить в новом статусе. Таким мнением Кремля поделился пресс-секретарь Дмитрий Песков, передал РБК.

«Прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана назначил его в свой кабинет министров. И судить следует по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в своем новом статусе», — сказал он.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство не будет взаимодействовать с Министерством информации Казахстана из-за русофобских высказываний Умарова. Министру приписываются фразы о русских как о «навязанной диаспоре» и о «непонятном Дне Победы». Примаков назвал ситуацию с Умаровым примером того, на какие компромиссы приходится идти Токаеву, и выразил надежду, что подобные шаги «не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами».

Сам Умаров заявил о приверженности братским отношениям с соседями и об уважении поддержки России Казахстану, а также о демонизации своего образа.