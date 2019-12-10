Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится. Однако ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что вопрос о выплате трех миллиардов долларов снят.

«Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал Песков. Его процитировал РБК.

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Он отметил, что на встрече по этой теме присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также представитель «Нафтогаза» Юрий Витренко. В конце встречи, по словам Пескова, Путин и Зеленский договорились «продолжить общение».

Российский и украинский президенты 9 декабря в Париже обсуждали поставки российского газа на Украину. Действующий контракт закончится в конце 2019 года. Однако стороны не смогли прийти к окончательным договоренностям по поводу нового документа.

Между тем Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров, заявил, что вопрос о выплате «Газпромом» трех миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, «в принципе», удалось снять.

«Мне кажется, мы, в принципе, сняли вопрос относительно трех миллиардов долларов, которые мы выиграли. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал украинский лидер.

Речь идет о взаимных претензиях «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта о поставках российского газа на территорию Украины. Обе компании обратились в арбитраж в 2014 году. Тогда. «Нафтогаз» требовал пересмотра стоимости сырья из РФ и компенсации переплаты за его поставку. «Газпром» настаивал на штрафах за невыполнение требования «бери или плати» и оплате «Нафтогазом» задолженности за полученный газ.

Однако Стокгольмский арбитраж в итоге постановил, что российская сторона должна выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов. «Газпром» подал апелляцию в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).