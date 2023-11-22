Мир 22 ноября 2023, 14:15 Кремль отказался комментировать заявления США о «передаче» иранских ракет России Песков: РФ не комментирует обвинение США в применении иранских ракет на СВО РИА «Новости»

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В Кремле не собираются комментировать заявления американских властей о том, что Иран якобы рассматривает возможность передачи России баллистических ракет для применения их в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества», — указал представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что российские власти не считают нужным разглашать подробности партнерства двух стран.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Иран якобы может передать России баллистические ракеты для применения на территории Украины.

В свою очередь, иранская сторона пригрозила США серьезным ударом, если ЦАХАЛ не прекратит боевые действия в Газе.

Нападки Соединенных Штатов на Иран усилились после эскалации на Ближнем Востоке. Военный эксперт Владимир Орлов уверен, что американские власти готовы обвинить иранскую сторону «во всех смертных грехах», чтобы пресечь любую возможность ее вмешательства в конфликт.