Мир 05 июня 2023, 12:35 Кремль отказался комментировать мирный план Индонезии Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не получила мирный план Индонезии РИА «Новости»

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Россия не получала по дипломатическим каналам деталей мирного плана урегулирования конфликта на Украине от Индонезии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Мне не известно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать», — заявил он.

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В МИД России тоже заявили, что официальных предложений от Индонезии не поступало, ведомство узнало о них из СМИ. Минобороны Украины отвергло идеи индонезийских коллег, потому что они включили территориальные уступки.

Вариант политического решения конфликта, который назвали «корейским сценарием», выдвинул министр обороны Прабово Субианто. Он предложил остановить боевые действия, отвести войска обеих сторон на 15 километров и создать демилитаризованную зону, а на спорных территориях силами ООН провести референдум.