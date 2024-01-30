Мир 30 января 2024, 13:15 Кремль осудил обвинения Евросоюза против евродепутата Жданок Песков сравнил ситуацию с евродепутатом Жданок с политикой маккартизма в США РИА «Новости»

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Ситуация с обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ не соответствует идеалам демократии. Россия это решительно осуждает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Мы это осуждаем решительно. <…> Это никоим образом не соответствует никаким идеалам — так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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По его словам, ситуация похожа на распространение маккартизма в Соединенных Штатах. Песков напомнил, что в свое время в США арестовывали и отправляли в тюрьмы органное количество людей по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ.

Жданок обвинили якобы в сотрудничестве с российским спецслужбами. Европарламент, по данным СМИ, начал расследование по этому делу.

В мае прошлого года Татьяна Жданок участвовала в митинге против сноса памятника Освободителям. За это депутата задержали в Риге.