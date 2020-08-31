Кремль опроверг сообщение о «пропущенном» звонке Путина Трампу
Президент США Дональд Трамп не мог пропустить звонок от главы России Владимира Путина. Это невозможно технически, если беседу заранее согласовали.
«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее бывший глава администрации правительства Великобритании Ник Тимоти рассказал, что Трамп накричал на своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна за якобы пропущенный звонок от Путина. По словам Тимоти, это произошло в Белом доме в 2017 году, во время официальной встречи американских властей с британской делегацией.
Американский президент пришел в негодование после новости о звонке Путина, на который он не ответил. По словам Тимоти, Трамп потребовал от Флинна связывать его с Путиным, если российский лидер хочет поговорить.