08 декабря 2022, 13:37
Кремль опроверг слухи об отказе Узбекистана от газового союза с Россией
Песков опроверг слух об отказе Узбекистана от газового союза с Россией и Казахстаном
Информация в иностранных СМИ о якобы отказе Узбекистана от участия в газовом союзе с Россией и Казахстаном является неверной. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В издании Reuters появился материал, в котором говорилось о якобы отказе Узбекистана участвовать в сделке с Россией и Казахстаном.
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«Нам известно, что было сказано. В контексте создания союза никто не вел речь о политических условиях. Журналисты неправильно истолковали слова и подали неверную информацию», — пояснил Песков.
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Пресс-секретарь уточнил, что речь в словах вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова идет о коммерческих интересах всех участников союза и совместной координации действий.
В статье Reuters привели цитаты Мирзамахмудова, который сказал, что газовая сделка с Россией не является союзом.
Также Мирзамахмудов подчеркнул, что Узбекистан ведет дела в этом направлении исходя из собственных национальных интересов, без предварительных политических условий.
Дмитрий Песков
Газ
Россия
Узбекистан
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