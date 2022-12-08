Мир 08 декабря 2022, 13:37 Кремль опроверг слухи об отказе Узбекистана от газового союза с Россией Песков опроверг слух об отказе Узбекистана от газового союза с Россией и Казахстаном РИА «Новости»

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Информация в иностранных СМИ о якобы отказе Узбекистана от участия в газовом союзе с Россией и Казахстаном является неверной. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В издании Reuters появился материал, в котором говорилось о якобы отказе Узбекистана участвовать в сделке с Россией и Казахстаном.

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«Нам известно, что было сказано. В контексте создания союза никто не вел речь о политических условиях. Журналисты неправильно истолковали слова и подали неверную информацию», — пояснил Песков.

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Пресс-секретарь уточнил, что речь в словах вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова идет о коммерческих интересах всех участников союза и совместной координации действий.

В статье Reuters привели цитаты Мирзамахмудова, который сказал, что газовая сделка с Россией не является союзом.

Также Мирзамахмудов подчеркнул, что Узбекистан ведет дела в этом направлении исходя из собственных национальных интересов, без предварительных политических условий.