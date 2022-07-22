Кремль опроверг слухи о запрете ввоза турбины для «Северного потока»

Россия не запрещала ввозить в страну собственную отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток», все домыслы на эту тему являются ложными. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не советую обращаться к непонятным источникам, первоисточником тут является „Газпром“. Компания Siemens прекрасно знает, где нужно установить оборудование», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Канада отправила Германии турбину для газопровода, однако из-за якобы отсутствия разрешения на ее ввоз в Россию возникли логистические трудности, писали Nation News.

Газопровод «Северный поток» возобновил свою работу 21 июля после почти двухнедельного простоя из-за технического обслуживания.

Согласно данным оператора OPAL Gastranspor, пропускная мощность газопровода составляет около 40%.