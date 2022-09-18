Кремль опроверг намерение добиться мирового господства вместе с Китаем | 360°

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Кремль опроверг намерение добиться мирового господства вместе с Китаем

Помощник президента Песков: у России и Китая нет планов «рулить всем миром»

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Россия и Китай не претендуют на то, чтобы контролировать весь мир, такие склонности имеют другие государства. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы и Китай не хотим рулить всем миром, это остальные страны претендуют на это», — заявил он.

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Песков отметил, что позиция Китая абсолютно похожа на отношение российских властей к провокационным действиям со стороны США.

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«У Китая и России одинаковая позиция к провокациям, которые осуществляют США. Мы едины в оценке таких действий», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия и Китай также считают непозволительными действия США, которые дестабилизируют международную обстановку.

Ранее Песков заявил, что попытки США переиграть Россию в геополитической обстановке носят перманентный характер. Кроме того, он заявил о провале американских властей в выстраивании системы однополярного центра мира.

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