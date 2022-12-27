27 декабря 2022, 17:04
Кремль опроверг давление на Армению ради ее вступления в Союзное государство
Пресс-секретарь Песков: Россия не давила на Армению ради вступления в Союзное государство
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы оказывала давление на Армению ради ее вступления в Союзное государство. В интервью порталу News.am пресс-секретарь президента заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, будто бы Россия принуждает республику к вступлению в Союзное государство.
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«Такие заявления можно рассматривать как провокационные <…> Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — подчеркнул Дмитрий Песков.
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В октябре Песков уже комментировал подобные сообщения армянских СМИ, сообщил ТАСС. Тогда представитель Кремля назвал такие сообщения ерундой.
Ранее президент Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Глава государства подчеркнул, что его собеседник работает на благо народов и России и Белоруссии. Российский лидер поинтересовался, чем может помочь в реализации поставленных перед странами задач.
Армения
Дмитрий Песков
Россия
Союзное государство
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