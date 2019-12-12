Кремль объяснил высылку немецких дипломатов

Признание двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата — это зеркальная мера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля, российская сторона таким образом ответила на высылку наших дипломатов из Германии. «Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому это вынужденная мера взаимности», — приводит агентство слова пресс-секретаря российского президента. Песков выразил надежду, что это решение не скажется на развитии и расширении конструктивного диалога с Германией.

Ранее МИД РФ сообщил о высылке из России двух немецких дипломатов. Кроме того, страна выразила протест послу ФРГ Гезе Андреасу фон Гайру. Сотрудники посольства должны будут покинуть РФ в течение семи дней.

По заявлению канцлера Ангелы Меркель, российских дипломатов выдворили из ФРГ из-за якобы недостаточных усилий по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили в Берлине. Известно, что он был участником войн в Чечне.