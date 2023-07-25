Мир 25 июля 2023, 13:38 Кремль объяснил важность саммита «Россия — Африка» Песков: саммит «Россия — Африка» важен для обсуждения зерновой сделки Pxhere

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России и африканским государствам сейчас особенно важно обсудить зерновую сделку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России указал на значимость предстоящего саммита «Россия — Африка». Он пройдет в Петербурге 27 и 28 июля.

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«Сейчас как никогда важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке», — отметил Песков.

Участники саммита должны обсудить причины прекращения зерновой сделки, сказал представитель Кремля. Кроме того, стороны поговорят об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении страны в этом аспекте, а также о невыполнении обязательств некоторыми участникми соглашения, подытожил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» отмечал, что по итогам саммита в Петербурге планируется принять комплексную декларацию. Также к подписанию готовят весомый пакет соглашений.

Глава государства подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с лидерами африканских стран, сообщил «Царьград». Путин заявил о своем настрое на плодотворное и конструктивное общение.