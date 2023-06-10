Мир 10 июня 2023, 14:49 Кремль объяснил природу заявлений Запада об агрессивности России Песков: Запад обвинениями против России камуфлирует нежелание прислушиваться к ней РИА «Новости»

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Запад обвиняет Россию в агрессивности, потому что не хочет прислушиваться к тому, что волнует страну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram.

«Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее», — указал Песков.

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Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это всего лишь попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к озабоченностям страны. Причем Россия говорит о них по нарастающей не один десяток лет, добавил представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что европейские страны продолжают демонстрировать двойные стандарты. Они накачивают Украину оружием, которое ВСУ используют против мирных россиян.

На Западе это игнорируют, военные преступления Киева не обсуждают, а все внимание уделяют введению санкций против России, констатировал Володин.