Кремль объяснил, почему Charlie Hebdo не мог бы существовать в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что существование журнала Charlie Hebdo в России невозможно. Это не позволило бы законодательство.

«Существование такого журнала в нашей стране абсолютно невозможно, в том числе и с учетом действующего законодательства. Россия отчасти тоже мусульманская страна», — привел слова Пескова журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента отметил, что недопустимо оскорблять чувства верующих и убивать людей. Так он прокомментировал нападение вооруженного мужчины в Ницце. По словам Пескова, в городе «произошла абсолютно ужасающая трагедия».

Мужчина с ножом утром 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам. По информации СМИ, жертвами нападавшего стали три человека. Мэр города уже назвал происшествие терактом.

Французский журнал Charlie Hebdo 28 октября выпустил номер с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на обложке. Турецкий лидер позже заявил, что сделавшие картинку «враги ислама утонут в болоте ненависти и вражды».