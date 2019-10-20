Кремль обеспокоили действия Турции в Сирии

Турция развернула на севере Сирии военную операцию против курдов. Такие действия Анкары вызывают беспокойство и могут помещать политическому урегулированию ситуации в регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Турция опровергла информацию о том, что препятствует выводу курдов из Рас-эль-Айна Подробнее

«Крайнюю обеспокоенность всех вызывает развитие событий на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1»

Как стало известно ранее, российский лидер Владимир Путин обсудит военную операцию с Сирии с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Анкара 9 октября начала на севере Сирии операцию «Источник мира». Как заявлялось, она должна была превратить приграничную территорию в буферную зону без курдов. В дальнейшем ее планировали отдать сирийским беженцам.

Военные действия приостановили 17 октября по договору США и Турции. Было объявлено 120 часов для отвода «Сирийских демократических сил» в глубь страны. После этого турецкая сторона должна полностью завершить операцию.