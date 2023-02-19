19 февраля 2023, 14:00
Кремль не увидел готовности Запада к мирным переговорам
Пресс-секретарь Песков: Запад не продемонстрировал готовность к мирным инициативам
Западные страны не показывают готовность к мирному диалогу по украинскому кризису. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Со стороны коллективного Запада пока что нет открытости и готовности к мирным инициативам», — сказал он.
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Песков выразил мнение, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко устроить встречу Владимира Путина и Джо Байдена в Минске не найдет поддержки на Западе.
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«Вряд ли представляется возможным надеяться на ответ и какую-то взаимность в этом вопросе от коллективного Запада», — добавил помощник Путина.
Пресс-секретарь напомнил, что график Байдена в предстоящем визите в Польшу не предусматривает остановок в каких-либо еще странах.
Ранее Лукашенко заявил о готовности устроить встречу Путина и Байдена в Минске ради прекращения боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что все подобные вопросы решаются именно в столице Белоруссии.
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