Кремль не стал комментировать экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался давать оценку экстренной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Он заявил, что ситуацию должны рассматривать международные авиационные структуры.

«Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair», — передал ТАСС слова Пескова.

Он отметил, что существуют международные авиационные структуры, которые должны давать оценку с точки зрения соответствия или несоответствия международным нормам.

«Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу», — добавил он.

Песков сообщил, что информации о якобы задержанных россиянах после посадки самолета компании Ryanair нет.

Ранее МИД Белоруссии обвинил Европу в политизации задержания Протасевича. По мнению пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, у европейских стран нет никакого видимого желания объективно разобраться в случившемся. Вместо этого начались призывы к санкциям.