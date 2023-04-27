Мир 27 апреля 2023, 12:48 Кремль не получал информацию о проблемах со здоровьем у Эрдогана Песков: в Кремле не располагают данными о проблемах со здоровьем у президента Турции РИА «Новости»

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Кремль не располагает данными о том, что у лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были проблемы со здоровьем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин собирается провести телефонный разговор с турецким коллегой днем 27 апреля, сообщил ТАСС.

«Нам неизвестно ничего об этих „трудностях“. Мы готовимся к телефонному разговору сегодня», — сказал Песков, добавив, что беседа сторон обещает быть содержательной.

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По словам представителя Кремля, телефонный разговор Путина и Эрдогана должен состояться 27 апреля в 15:00. После этого у президента России запланировано совместное с лидером Турции участие в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». Это мероприятие пройдет в режиме ВКС, уточнил Песков.

Накануне, 26 апреля, Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг информацию о якобы перенесенном им инфаркте.