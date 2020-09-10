Кремль не оповещали о состоянии здоровья Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информацией о состоянии здоровья Алексея Навального. Представитель Владимира Путина опроверг сообщения о создании российско-немецкой комиссии по этому делу.

Этот вопрос Путин не затрагивал во время беседы с премьером Италии Джузеппе Конте, написал ТАСС.

Песков заявил, что любые намеки на причастность официальных властей России к ситуации с Навальными недопустимы и ошибочны. Кремль не знает, почему у Германии возникли трудности с передачей России напрямую результатов исследования Навального.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, выполнявшим рейс Томск — Москва. Пилоты приняли решение экстренно сесть в Омске. Там основателя ФБК госпитализировали в одну из местных больниц. Позже Навального спецбортом доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Германия заявила, что больного отравили веществом из группы «Новичок». При этом омские врачи утверждают, что в результатах анализа Навального не нашли следов яда. Власти ФРГ готовы передать данные по Навальному только по правилам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Более двух недель Навальный находился в медикаментозной коме. В понедельник, 7 сентября, стало известно, основатель ФБК очнулся. А 10 сентября СМИ сообщили, что он полностью пришел в себя. Хотя его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter написала, что журналисты преувеличили, говоря об улучшении состояния Навального.