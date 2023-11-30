Важное 30 ноября 2023, 12:18 Кремль не нашел в программе сотрудничества НАТО с Украиной никаких новаций Пресс-секретарь Песков: в программе сотрудничества НАТО и Украины нет новаций РИА «Новости»

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В программу сотрудничества НАТО и Украины не включили ничего принципиально нового. Альянс подтвердил, что намерен продолжать работать с этой страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что эти действия НАТО носят провокационный характер относительно опасений России о своей безопасности.

Украина не вступит в НАТО и Евросоюз, пока не выполнит обязательные условия и не заручится поддержкой всех участников альянсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой и пресс-конференции в Брюсселе.