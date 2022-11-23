Мир 23 ноября 2022, 22:56 Кремль не исключил возможную встречу Эрдогана и Асада при посредничестве России Песков: Эрдоган может встретиться с Асадом в РФ РИА «Новости»

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Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада может произойти, если ее посредником выступит российская сторона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии нет. Но теоретически ее могут провести при посредничестве России.

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что РФ предложила посредничество по встрече Эрдогана и Асада. Турецкий лидер, в свою очередь, сообщил, что Анкара оценит предложение, когда настанет время.

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Очередной раунд переговоров «астанинского формата» провели в Казахстане с 22 по 23 ноября. В нем участвовали представители России, Турции и Ирана, а также делегации от правительства и оппозиционных сил Сирии и ООН.

Переговоры были инициированы в 2017 году для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт в Сирии. Представители России призвали Турцию отказаться от сухопутной операции, о которой ранее предупредил Реджеп Тайип Эрдоган.