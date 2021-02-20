Кремль не исключил, что Украина попытается решить конфликт в Донбассе силой

«Горячие головы» в украинской власти могут попытаться решить вопрос с Донбассом силовыми методами с помощью Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Военная помощь Украине со стороны США провоцирует „горячие головы“ в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса», — приводит ТАСС слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы добавил, что Москву тревожит усиление реакционной тенденции на Украине.

В начале этой недели советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что обострения обстановки в Донбассе избежать не получится. По его словам, это произойдет ближе к лету. Арестович добавил, что «Кремль не оставит попыток продавить силой». Советник считает, что Россия не добилась неких поставленных целей в регионе.