Кремль назвал высадку Perseverance на Марсе «достоянием человечества»

Кремль приветствовал высадку американского аппарата на Марс. Там одобрительно заявили, что «такие вещи — достояние человечества».

В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата. «Подобные космические достижения — достояние человечества», — считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Песков заметил, что любое государство, имеющее свою космическую программу, находится в состоянии здоровой конкуренции. По мнению пресс-секретаря президента, именно эта конкуренция во многом является наибольшим двигателем прогресса.

«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса», — подытожил он.

Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила NASA с успешной посадкой марсохода Perseverаnсe на Красной планете. Исследовательский аппарат приземлился 18 февраля и передал первое изображение.

«От лица руководства госкорпорации „Роскосмос“ поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — опубликовали в Twitter госкорпорации поздравление заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

На марсоход возложена миссия — найти на Марсе следы бактериальной жизни. Аппарату предстоит взять образцы грунтовых пород и провести необходимые анализы.

Ранее немецкие ученые из Бременского университета нашли бактерии, которые могут жить на Марсе. Это открытие позволит создать системы жизнеобеспечения для работы людей на планете.