Кремль назвал время выступления Путина в ООН

Видео выступления президента России Владимира Путина, записанного для 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, покажут 22 сентября, после 18:00. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Запись обращения Путина состоялась 18 сентября. По словам Пескова, видео уже отправили в Нью-Йорк.

«Где-то начиная с 18:00 по московскому времени можно ожидать публикации этого выступления», — сказал представитель Кремля. Его процитировал ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин записал свое выступление на фоне баннера «Общее будущее общими силами». Песков объяснил, что эти слова являются слоганом Генассамблеи ООН.

Мероприятие начнется в Нью-Йорке 22 сентября. Более 100 мировых лидеров записали свои видеообращения. Физически во время трансляции выступлений политиков на Генсамблеи ООН будут присутствовать по одному представителю от каждой страны. Такие правила ввели в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.

Организация Объединенных Наций признала эпидемию COVID-19 одной из главных проблем мира за всю истории существования ООН.