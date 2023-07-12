Мир 12 июля 2023, 20:39 Кремль назвал возможное вступление Украины в НАТО очень опасным для европейской безопасности Представитель Кремля Песков: вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

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Принимающие решения о вступлении Украины в НАТО должны понимать, что возможное членство этой страны в альянсе очень опасно для европейской безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это действительно таит в себе очень большие опасности», — слова пресс-секретаря президента РФ процитировал ТАСС.

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Так Песков прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО в укоренном порядке. Он подчеркнул, что это решение повлечет последствия и те, кто будет его принимать, должны давать себе в отчет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил отменить для Украины план действий по вступлению в военно-политический блок. Он отметил, что киевский режим получит больше военной помощи и смягчение формальных условий для присоединения к новому формату сотрудничества с альянсом.

Германия на самите НАТО в Вильнюсе решила объявить о выделении Украине нового пакета помощи. Сумма транша составит более 600 миллионов евро. На Украину планируют отправить системы ПВО, беспилотники, снаряды и боевые машины пехоты.