Мир 21 апреля 2023, 12:28 Кремль назвал вмешательство России в дела Германии абсолютным фейком Пресс-секретарь Песков опроверг вмешательство России во внутренние дела Германии Unsplash

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Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Германии, а теперь у нее не осталось на это времени. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения фейком, сообщил The Washington Post.

«Это 100% фейк. <…> Мы никогда не вмешивались раньше, и сейчас у нас действительно нет на это времени», — сказал он.

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Дмитрий Песков прокомментировал попавшие в руки европейских разведчиков и американских журналистов конфиденциальные российские документы, датированные периодом с июля по ноябрь 2022 года. В них шла речь о том, что администрация президента якобы поручила политтехнологам сосредоточить внимание на Германии, создать в Европе антивоенные настроения и ослабить поддержку Украины. Россию обвинили в планах сформировать новую коалицию между членом парламента от партии левых (Die Linke) Сарой Вагенкнехт и партией «Альтернатива для Германии», а также поддержке протестов против правительства страны.

Многотысячный митинг против военной поддержки Украины прошел в Берлине 25 февраля. Многие активисты пришли к Бранденбургским воротам с флагами России.