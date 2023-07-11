Мир 11 июля 2023, 13:52 Кремль назвал создание военных баз у границ России ошибкой непонимающих этого европейцев Пресс-секретарь Песков призвал Европу оценить риск создания баз НАТО у границ России military

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Создание военной инфраструктуры НАТО все ближе и ближе к границам России спровоцировало международную напряженность, но в Европе не осознали риски такого поведения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Литвы снять ограничения с размещения военных баз, сообщили «Известия».

Военную инфраструктуру НАТО, по его словам, неоднократно приближали к российским границам. Именно это Дмитрий Песков назвал одной из причин, которые привели мир «к нынешней ситуации». Россия никогда не делала того же и не придвигала свои объекты ближе к Западной Европе, наращивание происходило только в обратном направлении.

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«Похоже, европейцы не понимают этой ошибки. <…> Конечно, это вызывает сожаление», — сказал представитель президентской администрации.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал отказаться от соблюдения акта Россия — НАТО 1997 года, который запретил размещать на территории стран новых членов НАТО военных на постоянной основе и ядерное оружие.