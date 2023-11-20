Мир 20 ноября 2023, 12:46 Кремль назвал русофобской политику решившей закрыть оставшиеся КПП Финляндии Песков: России вряд ли удастся повлиять на закрытие границ с Финляндией РИА «Новости»

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Русофобская политика Финляндии, решившей закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, вызывает сожаление. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По данным издания IltaLehti, финские власти собрались закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Решение может вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября.

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Комментируя эту информацию, Песков отметил, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию. У российской стороны нет диалога с финскими властями, причем не по своей вине, поскольку не РФ инициировала сворачивание отношений, указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что раньше между Россией и Финляндией были добрые прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении.

«Мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция», — сказал Песков.

Финляндия объяснила решение закрыть КПП якобы неконтролируемым прибытием с российской территории беженцев из Сирии, Ирака и Сомали. Представитель Кремля заявил, что Россия не принимает обвинения в адрес своих пограничников, поскольку они соблюдают все инструкции.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это решение будет действовать минимум до 18 февраля следующего года.